FÊTE DES MOULES Aire de loisirs Rochefort-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Rochefort-sur-Loire FÊTE DES MOULES Aire de loisirs, 8 juillet 2023, Rochefort-sur-Loire. Rochefort-sur-Loire,Maine-et-Loire La célèbre « Fête des moules de Rochefort » revient..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 23:30:00. .

Aire de loisirs Route de Savennières

Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The famous « Fête des Moules de Rochefort » is back. Vuelve la famosa « Fête des Moules de Rochefort ». Das berühmte « Muschelfest von Rochefort » kehrt zurück. Mise à jour le 2023-05-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Rochefort-sur-Loire Autres Lieu Aire de loisirs Adresse Aire de loisirs Route de Savennières Ville Rochefort-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Aire de loisirs Rochefort-sur-Loire

Aire de loisirs Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort-sur-loire/

FÊTE DES MOULES Aire de loisirs 2023-07-08 was last modified: by FÊTE DES MOULES Aire de loisirs Aire de loisirs 8 juillet 2023 Aire de loisirs Rochefort-sur-Loire

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire