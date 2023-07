Marignac fête les étoiles Aire de loisirs Marignac-en-Diois, 15 juillet 2023, Marignac-en-Diois.

Marignac-en-Diois,Drôme

Rassemblement autour de l’astronomie. Expo photo, ateliers enfants, observation soleil puis étoiles, conférences, spectacle, musique. Buvette et restauration. ccès PMR. Prix libre. IMPORTANT : Annulation si pluie.

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-15 23:59:00. .

Aire de loisirs La Rollandière

Marignac-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gathering around astronomy. Photo exhibition, children’s workshops, sun and star observation, lectures, shows, music. Refreshment bar and catering. PRM access. Free admission. IMPORTANT : Cancelled if raining

Encuentro en torno a la astronomía. Exposición fotográfica, talleres infantiles, observación del sol y las estrellas, conferencias, espectáculo, música. Acceso para discapacitados. Entrada gratuita. IMPORTANTE: Cancelado si llueve

Zusammenkunft rund um die Astronomie. Fotoausstellung, Kinderworkshops, Sonnen- und Sternenbeobachtung, Vorträge, Show, Musik. Getränke und Essen. Zugang für Behinderte. Der Preis ist frei. WICHTIG: Absage bei Regen

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme du Pays Diois