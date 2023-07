Festival – Zik in Wood Aire de Loisirs Marignac-en-Diois, 13 juillet 2023, Marignac-en-Diois.

Marignac-en-Diois,Drôme

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’édition 2023 de Zik in Wood à l’aire de loisirs de Marignac en Diois. Animations, cirque, concerts et DJ. Bar et Restauration pour tous les goûts. Pas de chien sur site, s’il vous plaît..

2023-07-13 16:30:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Aire de Loisirs

Marignac-en-Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re delighted to announce the 2023 edition of Zik in Wood at the Marignac en Diois leisure area. Entertainment, circus, concerts and DJ. Bar and catering for all tastes. No dogs on site, please.

Nos complace anunciar la edición 2023 de Zik in Wood en la zona de ocio de Marignac en Diois. Animación, circo, conciertos y DJ. Bar y catering para todos los gustos. No se admiten perros.

Wir freuen uns, Ihnen die Ausgabe 2023 von Zik in Wood auf dem Freizeitgelände von Marignac en Diois ankündigen zu können. Animationen, Zirkus, Konzerte und DJs. Bar und Gastronomie für jeden Geschmack. Bitte keine Hunde vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois