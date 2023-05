CONCERT FRANCH-MENT TA GUEULE aire de loisirs 86150 Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne CONCERT FRANCH-MENT TA GUEULE aire de loisirs 86150, 11 août 2023, Queaux. CONCERT FRANCH-MENT TA GUEULE Vendredi 11 août, 20h00 aire de loisirs 86150 entrée libre Mashup dansant, décalé, déjanté aire de loisirs 86150 rue du gué 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@queaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T20:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00

2023-08-11T20:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:00:00+02:00 CONCERT Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu aire de loisirs 86150 Adresse rue du gué 86150 Queaux Ville Queaux Age max 99 Lieu Ville aire de loisirs 86150 Queaux

aire de loisirs 86150 Queaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/

CONCERT FRANCH-MENT TA GUEULE aire de loisirs 86150 2023-08-11 was last modified: by CONCERT FRANCH-MENT TA GUEULE aire de loisirs 86150 aire de loisirs 86150 11 août 2023 aire de loisirs 86150 Queaux

Queaux