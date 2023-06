Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Rencontre Enfants Parents : Ici et là aire de loisirs 86150 Queaux Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne Rencontre Enfants Parents : Ici et là aire de loisirs 86150 Queaux, 26 juillet 2023, Queaux. Rencontre Enfants Parents : Ici et là Mercredi 26 juillet, 10h00 aire de loisirs 86150 Gratuit – Sur inscription : 06 47 62 82 28 ou petite-enfance@mjc-champlibre.fr – Places limitées Une des règles pour les participants et les accueillants est le respect de la confidentialité et de l’anonymat.

plus d’infos sur la page des LAEP aire de loisirs 86150 rue du gué 86150 Queaux Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:30:00+02:00

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:30:00+02:00 mjc cl Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu aire de loisirs 86150 Adresse rue du gué 86150 Queaux Ville Queaux Departement Vienne Lieu Ville aire de loisirs 86150 Queaux

aire de loisirs 86150 Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/

Rencontre Enfants Parents : Ici et là aire de loisirs 86150 Queaux 2023-07-26 was last modified: by Rencontre Enfants Parents : Ici et là aire de loisirs 86150 Queaux aire de loisirs 86150 Queaux 26 juillet 2023