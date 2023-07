Soirée Moules Frites Aire de loisirs 44410 Asserac Asserac Catégories d’Évènement: Asserac

Loire-Atlantique Soirée Moules Frites Aire de loisirs 44410 Asserac Asserac, 5 août 2023, Asserac. Soirée Moules Frites Samedi 5 août, 19h00 Aire de loisirs 44410 Asserac Gratuit: 0 Animation musicale et feu d’artifice organisée par les Sapeurs-Pompiers d’Assérac Aire de loisirs – derrière la mairie Aire de loisirs 44410 Asserac Aire de loisirs 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-moules-frites-asserac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

