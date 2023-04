Concert de l’école de musique de Munich Aire de la Bruche, 14 avril 2023, Duttlenheim.

Concert for the benefit of the restoration of the abbey church St Cyriaque of Altorf.

2023-04-14 à ; fin : 2023-04-14 22:30:00. EUR.

Aire de la Bruche

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Concierto en beneficio de la restauración de la iglesia abacial de San Ciriaco de Altorf

Konzert zugunsten der Restaurierung der Abteikirche St. Cyriakus von Altorf

