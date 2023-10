JARDI’TROC Aire de jeux Yutz, 15 octobre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

Bourse aux plantes, replants, graines et boutures.

Vente d’objets artisanaux.

Atelier surprise pour les jeunes jardiniers.

Idées de composition…

Buvette et petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 17:00:00. 0 EUR.

Aire de jeux Route de Kuntzing

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Market for plants, replants, seeds and cuttings.

Sale of handicrafts.

Surprise workshop for young gardeners.

Ideas of composition…

Refreshment bar and snacks on site.

Feria de plantas, replantes, semillas y esquejes.

Venta de artesanía.

Taller sorpresa para jóvenes jardineros.

Ideas de arreglos…

Refrescos y tentempiés in situ.

Börse für Pflanzen, Setzlinge, Samen und Stecklinge.

Verkauf von kunsthandwerklichen Gegenständen.

Überraschungsworkshop für junge Gärtner.

Ideen für die Zusammenstellung…

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

