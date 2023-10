La science en bas de chez toi Aire de jeux – quartier du Sablard – 87000 Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges La science en bas de chez toi Aire de jeux – quartier du Sablard – 87000 Limoges Limoges, 23 octobre 2023, Limoges. La science en bas de chez toi 23 – 27 octobre Aire de jeux – quartier du Sablard – 87000 Limoges gratuit Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023 – de 15h à 18h – Quartier du Sablard à l’aire de jeux du Sablard

L’association Les Petits Débrouillards vous proposent » la science en bas de chez toi » , des activités de découvertes , des expériences scientifiques, des jeux et réalisations techniques Aire de jeux – quartier du Sablard – 87000 Limoges 87000 Limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lespetitsdebrouillards-na.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T15:00:00+02:00 – 2023-10-23T18:00:00+02:00

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Aire de jeux - quartier du Sablard - 87000 Limoges Adresse 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 8 Age max 16 Lieu Ville Aire de jeux - quartier du Sablard - 87000 Limoges Limoges latitude longitude 45.825888;1.282045

Aire de jeux - quartier du Sablard - 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/