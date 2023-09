Inauguration de l’aire de jeux Míkis-Theodorákis Aire de jeux Míkis-Theodorákis Villeneuve-d’Ascq, 18 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Inauguration de l’aire de jeux Míkis-Theodorákis Mercredi 18 octobre, 18h00 Aire de jeux Míkis-Theodorákis

Mercredi 18 octobre 2023 à 18h, l’aire de jeux Mikis-Theodorakis, (anciennement nommée Tarentelle), sera inaugurée dans le quartier du Triolo à Villeneuve d’Ascq, en présence de représentants de L’AJVAH et du Maire de Haidari (ou de l’un de ses représentants).

À travers des chants et des images, un retour sur la vie et la carrière de Mikis-Theodorakis, musicien et homme politique grec, sera suivi d’une réception au restaurant scolaire Augustin-Thierry.

Aire de jeux Míkis-Theodorákis Chemin de la Tarentelle 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T19:00:00+02:00

