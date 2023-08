SORTIE VÉLO Aire de jeux Lutzelbourg, 9 septembre 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

Lutz’Events organise sa 2e sortie vélo : une balade de 2h30 le long du canal pour rejoindre le porte de Steinbourg. Sortie guidée par Roland Froehlicher qui parlera du fonctionnement des écluses et du canal. Sortie ouverte à tous !. Tout public

Samedi 2023-09-09 16:30:00 fin : 2023-09-09 19:00:00. 0 EUR.

Aire de jeux

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Lutz’Events organizes its 2nd bike outing: a 2h30 ride along the canal to the Steinbourg gate. The ride will be guided by Roland Froehlicher, who will explain how the locks and canal work. Open to all!

Lutz’Events organiza su 2ª salida en bicicleta: un paseo de dos horas y media por el canal hasta la puerta de Steinbourg. El recorrido será guiado por Roland Froehlicher, que explicará el funcionamiento de las esclusas y del canal. Abierto a todos

Lutz’Events organisiert seinen 2. Fahrradausflug: eine zweieinhalbstündige Fahrt entlang des Kanals bis zum Steinburger Tor. Die Tour wird von Roland Froehlicher geleitet, der über die Funktionsweise der Schleusen und des Kanals sprechen wird. Die Ausfahrt ist für alle offen!

