LES ESTIVALES: LES ENFANTS D’ABORD Aire de jeux Lerebourg Liverdun, 8 juillet 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Activités pour les enfants pour rire, jouer, se dépenser dans le cadre privilégié de la Boucle de la Moselle. De grandes structures gonflables, un mini-train et des manèges pour les petits seront installés pour l’occasion.

Du samedi 8 au dimanche 16 juillet :

Gratuit le 1er week-end. Accès au jeu : 6€ par jour (tarif dégressif dès le 2ème enfant).

Buvette gérée par l’OMA. Restauration et glacier.

Du samedi 19 au dimanche 27 août :

Gratuit le 1er week-end. Accès au jeu : 6€ par jour (tarif dégressif dès le 2ème enfant).

Buvette gérée par l’OMA. Restauration et glacier.

Aire de Jeux de Lerebourg – Contact : Mairie : 03 83 24 46 76

Activités proposées dans le cadre des Estivales de Liverdun.. Enfants

Vendredi 2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-16 18:30:00. 6 EUR.

Aire de jeux Lerebourg

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Activities for children to laugh, play and exercise in the privileged setting of the Boucle de la Moselle. Large inflatables, a mini-train and rides for the little ones will be set up for the occasion.

Saturday July 8 to Sunday July 16:

Free admission on 1st weekend. Game access: 6? per day (sliding scale for 2nd child).

Refreshment bar run by OMA. Catering and ice-cream parlour.

Saturday August 19 to Sunday August 27 :

Free 1st weekend. Game access: 6? per day (sliding scale for 2nd child).

Refreshment bar run by OMA. Catering and ice-cream parlour.

Aire de Jeux de Lerebourg – Contact: Mairie : 03 83 24 46 76

Activities offered as part of the Estivales de Liverdun.

Actividades para que los niños rían, jueguen y hagan ejercicio en el entorno privilegiado del Boucle de la Moselle. Para la ocasión se instalarán grandes hinchables, un minitren y atracciones para los más pequeños.

Del sábado 8 al domingo 16 de julio:

Gratuito el 1er fin de semana. Acceso al juego: 6? por día (tarifa decreciente a partir del 2º niño).

Bar de refrescos a cargo de la OMA. Catering y heladería.

Del sábado 19 al domingo 27 de agosto :

Gratuito el 1er fin de semana. Acceso al juego: 6? por día (tarifa decreciente a partir del 2º niño).

Bar de refrescos gestionado por la OMA. Catering y heladería.

Área de juegos de Lerebourg – Contacto: Ayuntamiento: 03 83 24 46 76

Actividades propuestas en el marco de los Estivales de Liverdun.

Aktivitäten für Kinder zum Lachen, Spielen und Auspowern in der privilegierten Umgebung der Moselschleife. Große Hüpfburgen, ein Mini-Zug und Karussells für die Kleinen werden zu diesem Anlass aufgestellt.

Von Samstag, den 8. bis Sonntag, den 16. Juli :

Kostenlos am ersten Wochenende. Zugang zum Spiel: 6 ? pro Tag (ab dem 2. Kind wird der Preis gesenkt).

Von der OMA verwaltete Getränke. Verpflegung und Eisdiele.

Samstag, 19. bis Sonntag, 27. August:

Kostenlos am ersten Wochenende. Zugang zum Spiel: 6 ? pro Tag (ab dem 2. Kind wird der Preis gesenkt).

Von der OMA verwaltete Bar. Verpflegung und Eisdiele.

Spielplatz von Lerebourg – Kontakt: Rathaus: 03 83 24 46 76

Die Aktivitäten werden im Rahmen der Estivales de Liverdun angeboten.

Mise à jour le 2023-07-01 par TOURISME BASSIN de POMPEY