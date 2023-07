Bibliothèque de rue – Le Jeudi, je lis ! Aire de jeux du quartier du Pissot Tarnos, 24 août 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en Livre », les livres de la médiathèque prennent l’air et vont s’installer à l’ombre des arbres au cœur du quartier du Pissot, près de l’aire de jeux. Retrouvez vos bibliothécaires pour une pause lecture conviviale : confortablement installés dans l’herbe, vous pourrez écouter des histoires à voix haute et découvrir des livres variés.

RDV à 10h à l’aire de jeux.

*Annulation en cas de pluie..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 12:30:00. EUR.

Aire de jeux du quartier du Pissot Rue du Docteur Gronich

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the national event « Partir en Livre », the library?s books are taking to the air and settling in the shade of the trees in the heart of the Pissot district, near the playground. Join your librarians for a convivial reading break: comfortably seated on the grass, you can listen to stories aloud and discover a variety of books.

Meet at 10 a.m. at the playground.

*Cancelled in case of rain.

En el marco del acontecimiento nacional « Partir en Livre », los libros de la biblioteca multimedia levantan el vuelo y se instalan a la sombra de los árboles en pleno barrio de Pissot, cerca del parque infantil. Acompañe a los bibliotecarios en una agradable pausa de lectura: cómodamente sentado en la hierba, podrá escuchar historias en voz alta y descubrir una gran variedad de libros.

Cita a las 10 h en el parque infantil.

*Cancelado en caso de lluvia.

Im Rahmen der landesweiten Veranstaltung « Partir en Livre » (Ab in die Bücher) werden die Bücher der Mediathek in den Schatten der Bäume im Herzen des Viertels Pissot, in der Nähe des Spielplatzes, verlegt. Treffen Sie Ihre Bibliothekarinnen und Bibliothekare zu einer gemütlichen Lesepause: Bequem im Gras sitzend können Sie sich Geschichten vorlesen lassen und verschiedene Bücher entdecken.

Treffpunkt um 10 Uhr auf dem Spielplatz.

*Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Seignanx