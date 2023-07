Atelier « Taille ton Edelweiss » par la Cie Vox Alpina Aire de Jeux de la Sardagne Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Atelier « Taille ton Edelweiss » par la Cie Vox Alpina Aire de Jeux de la Sardagne Cluses, 19 juillet 2023, Cluses. Atelier « Taille ton Edelweiss » par la Cie Vox Alpina Mercredi 19 juillet, 16h30 Aire de Jeux de la Sardagne Pour les enfants dès 8 ans. Sur inscription Taille ton Edelweiss ! Atelier de sculpture sur bois.

Apprendre à tailler un edelweiss à partir d’un petit morceau de bois avec un couteau Opinel made in Savoie !

L’atelier permet de sculpter des edelweiss dans une petite bûche de bois et en toute sécurité.

Aire de Jeux de la Sardagne
Rue Joseph Depoisier 74300 Cluses
Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
04 50 98 97 63
http://mediatheques-cluses.fr
mediatheques@cluses.fr
Aire de jeux près de la voie verte. Quartier de la Sardagne

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

