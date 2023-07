Spectacle « La Montagne a des oreilles » par la Cie Vox Alpina AIre de jeux de la Sardagne Cluses, 19 juillet 2023, Cluses.

Spectacle « La Montagne a des oreilles » par la Cie Vox Alpina Mercredi 19 juillet, 15h00 AIre de jeux de la Sardagne Entrée libre

La montagne a des oreilles. Cie Vox Alpina

Si le son de l’Alpe palpite dans vos binettes, ouvrez grands vos écoutilles !

Car tout là-haut, de vallées en pics, d’alpages en refuges, on raconte que la montagne a des oreilles.

Concert de marmottes siffleuses, murmure perlé du torrent, crissements de cristaux de neige…

Prenez garde, les montagnards ont plus d’un son dans leur besace.

Spectacle prolongé par un temps d’échanges entre public et conteur.

Tout public.

AIre de jeux de la Sardagne Rue joseph depoisier 74300 Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr Aire de jeux près de la voie verte. Quartier de la Sardagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

© Cie Vox Alpina