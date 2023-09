Activités Familiales – Fête en Famille Aire de jeux de la piscine municipale Luc-en-Diois, 23 septembre 2023, Luc-en-Diois.

Luc-en-Diois,Drôme

L’Accorderie du Pays Diois, l’ESCDD et le 101.7 organisent une fête pour les enfants jusqu’à 11 ans et leurs parents. Des ateliers créatifs, une fresque, une gratiféria, un numéro de cirque et plein d’autres surprises vous attendent….

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

Aire de jeux de la piscine municipale Rue de la piscine

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Pays Diois Accorderie, ESCDD and 101.7 are organizing a party for children up to the age of 11 and their parents. Creative workshops, a fresco, a gratiferia, a circus act and lots of other surprises await you?

La Accorderie du Pays Diois, el ESCDD y 101.7 organizan una fiesta para niños de hasta 11 años y sus padres. Talleres creativos, un fresco, una gratiferia, un número de circo y muchas otras sorpresas te esperan..

Die Accorderie du Pays Diois, die ESCDD und das 101.7 organisieren ein Fest für Kinder bis 11 Jahre und ihre Eltern. Kreative Workshops, ein Wandgemälde, eine Gratiféria, eine Zirkusnummer und viele andere Überraschungen warten auf Sie?

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Pays Diois