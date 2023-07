Représentation théâtrale « Raymond Queneau – Exercices de style » Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Représentation théâtrale « Raymond Queneau – Exercices de style » Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès, 16 septembre 2023, Saint-Mammès. Représentation théâtrale « Raymond Queneau – Exercices de style » Samedi 16 septembre, 18h00 Aire de jeux, chemin des Prés Participation au chapeau A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023, le collectif théâtral « Beaux Buissons », dans le cadre de sa tournée « Les Estivales Buissonnières », jouera son spectacle « Exercices de style de Raymond Queneau », en plein air, quai de Seine, au niveau de l’aire de jeux du chemin des Prés. Aire de jeux, chemin des Prés Rue des Prés 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

