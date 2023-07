Jeux d’antan à Saint-Mammès Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès Catégories d’Évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne Jeux d’antan à Saint-Mammès Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès, 16 septembre 2023, Saint-Mammès. Jeux d’antan à Saint-Mammès Samedi 16 septembre, 14h00 Aire de jeux, chemin des Prés Participez aux jeux d’antan à Saint-Mammès ! Dans une ambiance festive, participez à des jeux anciens, en individuel ou par équipe (tous publics, tous âges), sous le regard d’arbitres et les encouragements des commentateurs. Au programme : tir à la corde, course en sac, skis géants… Faites preuve de force et d’adresse, des lots seront proposés aux vainqueurs ! Aire de jeux, chemin des Prés Rue des Prés 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 © Mairie de Saint-Mammès Détails Catégories d’Évènement: Saint-Mammès, Seine-et-Marne Autres Lieu Aire de jeux, chemin des Prés Adresse Rue des Prés 77670 Saint-Mammès Ville Saint-Mammès Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès

Aire de jeux, chemin des Prés Saint-Mammès Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mammes/