Spectacle « La Vedette’Club » à Buzeins Aire de jeux au centre du village Sévérac d’Aveyron, 16 juillet 2023, Sévérac d'Aveyron.

Sévérac d’Aveyron,Aveyron

La Mairie de Sévérac d’Aveyron accueille la Cie Les Boudeuses pour un nouveau spectacle, participatif cette fois !.

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . 5 EUR.

Aire de jeux au centre du village Buzeins

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie



The Mairie de Sévérac d’Aveyron welcomes the Cie Les Boudeuses for a new show, this time a participatory one!

El Ayuntamiento de Sévérac d’Aveyron acoge a la compañía Les Boudeuses para un nuevo espectáculo, ¡esta vez con la participación de todos!

Das Rathaus von Sévérac d’Aveyron empfängt die Cie Les Boudeuses für eine neue, diesmal partizipative Aufführung!

