Vosges Lecture, jeux, musique, théâtre, activités manuelles, spectacles… Le plein d’animations gratuites toute la journée pour toute la famille ! Buvette et petite restauration sur place. Les animations ont lieu à l’Espace Culture Social de la Pranzière ainsi qu’au Centre de Polyactivité de Cornimont entre 10h00 et 19h00. Programmation de la journée dans le document joint ci-dessous. contact@ecsp-cornimont.org +33 3 29 25 42 83 ECSP 16 Place de la Pranzière Cornimont

