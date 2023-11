Balade apprenante au Courgoux Aire de covoiturage de Brioude Brioude, 19 novembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Le Collectif EcoCitoyen du Brivadois organise une troisième édition de balade apprenante le long du Courgoux Rdv à l’aire de covoiturage de Brioude, covoiturage jusqu’à Lodines

Au plaisir de marcher avec vous le long du Courgoux et de ses secrets..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 17:30:00. .

Aire de covoiturage de Brioude Rond-point de Lamothe

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Collectif EcoCitoyen du Brivadois organizes a third edition of a learning walk along the Courgoux River Rdv at the Brioude car park, carpool to Lodines

Looking forward to walking with you along the Courgoux and its secrets.

El Collectif EcoCitoyen du Brivadois organiza un tercer paseo pedagógico por el Courgoux. Cita en el aparcamiento de Brioude, coche compartido hasta Lodines

Estaremos encantados de pasear con usted por el Courgoux y descubrir sus secretos.

Das Collectif EcoCitoyen du Brivadois organisiert zum dritten Mal einen lernenden Spaziergang entlang des Courgoux. Treffpunkt ist der Fahrgemeinschaftsplatz in Brioude, Fahrgemeinschaften bis Lodines

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen entlang des Courgoux und seiner Geheimnisse zu wandern.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne