Intervillage 2023 aire de Camping Cars Polignac, 23 juillet 2023, Polignac.

Polignac,Haute-Loire

Dès 11h, début des activités à 13h30

RDV sur le parking/aire de camping-cars de Polignac (sous la salle communale)

De grands jeux vous sont préparés ainsi que des surprises….

aire de Camping Cars parking

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From 11 a.m., activities start at 1:30 p.m

Meeting point at the Polignac car park/camping area (under the village hall)

Great games and surprises await you?

A partir de las 11.00 h, inicio de las actividades a las 13.30 h

Punto de encuentro en el aparcamiento/parking de caravanas de Polignac (debajo del ayuntamiento)

Te esperan grandes juegos y sorpresas..

Ab 11 Uhr, Beginn der Aktivitäten um 13:30 Uhr

Treffpunkt auf dem Parkplatz/Wohnmobilstellplatz von Polignac (unter dem Gemeindehaus)

Es werden große Spiele und Überraschungen vorbereitet?

