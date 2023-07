Les libellules et les habitants de la mare Aire de biodiversité Anglet, 8 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le monde aquatique qui se développe dans la mare !

Des petits animaux bien connus comme les grenouilles et d’autres, moins connus comme les gerris..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 12:00:00. EUR.

Aire de biodiversité Rue de Lamouly

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the aquatic world that develops in the pond!

Well-known small animals like frogs and others, less known like gerris.

Venga a descubrir el mundo acuático que se desarrolla en el estanque

Pequeños animales conocidos, como las ranas, y otros menos conocidos, como los gerris.

Entdecken Sie die Wasserwelt, die sich im Teich entwickelt!

Bekannte kleine Tiere wie Frösche und weniger bekannte wie die Gerris.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Anglet