Reconnaitre les oiseaux du jardin Aire de biodiversité Anglet, 24 juin 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Au détour du sentier de Lamouly, venez apprendre à reconnaître et écouter les oiseaux des jardins..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:00:00. EUR.

Aire de biodiversité Rue de Lamouly

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Along the Lamouly path, learn to recognize and listen to garden birds.

A lo largo del sendero de Lamouly, aprenda a reconocer y escuchar a los pájaros del jardín.

Lernen Sie auf dem Weg nach Lamouly, die Vögel der Gärten zu erkennen und ihnen zuzuhören.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Anglet