Mercredi Nature n°3 Aire d’accueil de camping-cars Château-sur-Allier, 29 novembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

On vous propose un rendez-vous « nature » avec notre guide naturaliste, et pour ce troisième « mercredi nature », nous partons en balade sur le sentier du Veurdre à la découverte de la nouvelle passerelle enjambant la Bieudre et de la nature environnante.

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

Aire d’accueil de camping-cars D13

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



We’re offering you a « nature » rendez-vous with our naturalist guide, and for this third « Nature Wednesday », we’re going for a walk on the Le Veurdre path to discover the new footbridge over the Bieudre and the surrounding countryside

Le proponemos una cita con la naturaleza de la mano de nuestro guía naturalista. En este tercer « Miércoles de la Naturaleza », daremos un paseo por el sendero de Le Veurdre para descubrir la nueva pasarela que cruza el Bieudre y los alrededores

Wir bieten Ihnen ein « Natur »-Treffen mit unserem Naturführer an. An diesem dritten « Natur-Mittwoch » machen wir einen Spaziergang auf dem Pfad von Le Veurdre, um die neue Brücke über die Bieudre und die umliegende Natur zu entdecken

Mise à jour le 2023-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région