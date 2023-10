Atelier : médecine de guerre Airborne museum Sainte-Mère-Église, 13 mai 2023, Sainte-Mère-Église.

Atelier : médecine de guerre Samedi 13 mai, 19h30 Airborne museum 7,4€, 5€ enfants.

Lors de cet atelier traitant de la médecine de guerre, deux animateurs détailleront et feront des démonstrations des produits et des techniques de médecine utilisés sur les champs de bataille de la seconde guerre mondiale, principalement par les américains.

Airborne museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie http://www.airborne-museum.org L’Airborne Museum est situé au coeur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. À travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire.

Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J.

Nouveau : Dans le tout nouveau bâtiment « Opération Neptune » préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 ! Embarquez de nuit dans un avion C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux opérations qui suivirent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:15:00+02:00

©Airborne Museum