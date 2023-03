Visite guidée des réserves du musée Airborne Museum, 13 mai 2023, Sainte-Mère-Église.

Visite guidée des réserves du musée Samedi 13 mai, 19h30, 20h15, 21h00, 21h45 Airborne Museum 7,4€, 5€ enfants, 12 pers. max, durée 30 min.

Qui n’a jamais été intrigué par ce qui pouvait bien dormir dans les réserves d’un musée? L’imagination est souvent piquée au vif lorsque l’on parcourt les couloirs et les salles de ces établissements, aussi bien par ce que l’on y voit, que ce que l’on n’y voit pas. Peut-être que dans les réserves se trouvent des objets formidables, qui ont juste la malchance de ne trouver place nulle part dans l’exposition du musée, pour des raisons inconnues? Quelle histoire peuvent-ils bien raconter, eux qui n’ont habituellement pas l’occasion de la partager aux visiteurs?

Ce format intimiste d’une durée de 30 minutes donne l’occasion à chacun des visiteurs de poser des questions et surtout d’obtenir des réponses. Les échanges prouvent une fois de plus que la petite histoire s’inscrit dans la grande et qu’elle a souvent changé le cours des choses, (le poids total de l’équipement, la distance réduite du saut en parachute…) font partie des explications passionnantes apportées. Dans la réserve, les vêtements, les chaussures, les casques, les sacoches, minutieusement rangés et étiquetés provoquent une émotion particulière puisque toutes les pièces authentiques qui se trouvent là ont forcément appartenu aux valeureux libérateurs.

Airborne Museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie http://www.airborne-museum.org L’Airborne Museum est situé au coeur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. À travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire. Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J. Nouveau : Dans le tout nouveau bâtiment « Opération Neptune » préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 ! Embarquez de nuit dans un avion C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux opérations qui suivirent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:15:00+02:00

©Thomas Le Floc’h