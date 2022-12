AIRBOARD Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

AIRBOARD Gérardmer, 20 décembre 2022
20 Chemin des Hauts-Rupts Domaine nordique Les Bas Rupts Gérardmer Vosges

2022-12-20 14:00:00 – 2022-12-20 16:00:00

Vosges Unique en France! Dévalez le tremplin à plat ventre sur une luge gonflable! A partir de 16 ans avec autorisation parentale. Uniquement sur réservation. Se renseigner au préalable sur le maintien ou non de l’activité, dépendante des conditions météorologiques. passage88400@gmail.com +33 7 78 84 11 06 https://www.pass-a-ge.com/airboard Domaine nordique Les Bas Rupts 20 Chemin des Hauts-Rupts Gérardmer

