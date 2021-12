Airboard Euseigne, 7 janvier 2022, Euseigne.

Airboard

du vendredi 7 janvier 2022 au vendredi 25 mars 2022 à Euseigne

L’airboard est une luge gonflable qui offre de manifiques sensations de glisse. Hyper maniable et ludique, c’est une activité qui ne présente pas de difficultés techniques d’aprentissage. Au programme, montée à pied sur un bon sentier forestier pendant 1h30 à 2h (selon le lieu et les conditions métérologiques), petite initiation à l’utiisation de l’airbord, et belle descente d’environ 30 minutes dans un décor hivernal féérique. Pour cette activité, il faut venir avec de bons habits de neige chauds, de bonnes chaussures (bottes de neige, chaussures de montagne montantes), gants, lunettes de soleil (ou masque de ski) et casque de ski (le casque peut être fourni avec l’airboard). Activité possible avec des enfants dès 7 ans. Selon les conditions métérologiques et de neige, l’activité aura lieu soit dans le val des Dix, soit au dessus de St-Martin.

90.- par personne. Compris dans l’activité: accompagnement professionnel, airbord, casque sur demande.

Randonnée hivernale dans le val d’Hérens avec descente en airboard.

Euseigne, poste Euseigne



