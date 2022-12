Airboard – Descente du Boulevard de Pyrénées Arette Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Airboard – Descente du Boulevard de Pyrénées Arette, 16 janvier 2023, Arette

2023-01-16 16:00:00 – 2023-04-10 18:00:00

EUR 25 25 Descente du Boulevard de Pyrénées en Airboard (2 h)

A partir de 10 ans.

A partir de 10 ans. Descente du Boulevard de Pyrénées en Airboard (2 h)

+33 5 59 66 20 09 Espace Sport Aventure

Arette

