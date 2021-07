Airbadminton Argelès-Gazost, 15 août 2021-15 août 2021, Argelès-Gazost. Airbadminton 2021-08-15 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-16 11:00:00 11:00:00 Avenue Montjoie ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Dimanche de 9h à 11heures et lundi de 18h30 à 22 heures

AirBadminton, Le Bad revient… en plein air ! AirBadminton, c’est quoi ?

Le badminton s’exporte désormais en extérieur grâce au AirBadminton, le bad en plein air. Pour jouer à votre sport favori partout, tout le temps ! Fun et facile d’accès pour tous, vous pouvez y jouer sur trois surfaces : herbe, sable et dalles … bad.argelesgazost@gmail.com +33 6 70 12 60 07 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

