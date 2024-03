Air plays Moon Safari LA CARTONNERIE Reims, mercredi 19 juin 2024.

JUMP!Un événement « survitaminé » à la croisée de la culture et du sport.Du 6 au 23 juin, La Cartonnerie fusionne culture et sport dans un laboratoire urbain ouvert et innovant. Cet événement majeur de fin de saison permettra, durant 3 week-ends, de célébrer trois nouvelles disciplines olympiques jeunes, urbaines, et spectaculaires, intrinsèquement liées à la mode et à la musique. Une expérience vivante et multigénérationnelle, où performances créatives et virtuoses célèbreront la street culture dans un décor extérieur spécialement créé pour l’occasion. Un mois de juin à vivre sous le signe de la légèreté, de la diversité, du dépassement de soi et du jeu.Le duo AIR revient à son classique Moon Safari, joué cette année pour la première fois sur scène en intégralité. Le pilier de la vague french touch, devenu ras-de marée au succès international à la fin des années 90, est de retour et cela s’annonce mythique. Avec ses ambiances cinématographiques et planantes, Moon Safari a conservé sa façon de suspendre le temps et éblouit par sa modernité rétro-futuriste et un sens de la mélodie envoûtant. Une oeuvre intemporelle puisque, 25 ans plus tard, il a résisté à l’épreuve du temps. C’est à la Cartonnerie de Reims que ça se passe, pour les privilégiés qui réserveront leurs places sans tarder. Un concert évènement, digne des plus grands.

Tarif : 50.20 – 52.20 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:30

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51