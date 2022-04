Air, l’expo qui inspire Exploradôme Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Air, l’expo qui inspire Exploradôme, 26 avril 2022, Vitry-sur-Seine. Air, l’expo qui inspire

du mardi 26 avril au samedi 7 mai à Exploradôme

Durant toute la durée des vacances scolaires, vous êtes invité·e·s à venir visiter l’exposition, mais aussi à participer à nos journées thématiques où seront proposés ateliers, concert, conférence et un jeu de piste sur la thématique de l’air ! 4 JOURNÉES THÉMATIQUES : * **Mardi 26 avril 2022 : “Machines volantes” – 10h30 à 11h15 & 17h à 17h45** : Activités de construction proposées par un·e médiateur·rice de l’Exploradôme. Entrée libre * **Samedi 30 avril 2022 : “Météo & Climat” – 17h30 à 19h** : Conférence proposée par Marc Delmotte à la Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe. Entrée libre * **Mardi 3 Mai 2022 : “Qualité de l’air” – 14h30 à 16h** : Rallye dans le parc de la Cité Internationale Universitaire, proposé par l’association Vivacités. Sur réservation. * **Samedi 7 mai 2022 : “Son et voix” – 15h à 15h30** : Présentation du chant diphonique. Démonstration tout public. Entrée libre **15h45 à 17h15** : Atelier d’initiation au chant diphonique. Sur réservation **17h30 à 18h30** : Concert de Mandakhjargal Daansuren. Entrée libre Interventions de l’artiste Mandakhjargal Daansuren (de l’association Routes Nomades). Notre exposition Air, l’expo qui inspire, pose ses valises du 23 Avril au 8 mai à la Maison de l’Île-de-France, à la Cité internationale Universitaire de Paris ! Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T11:15:00;2022-04-26T17:00:00 2022-04-26T17:45:00;2022-04-30T17:30:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-03T14:30:00 2022-05-03T16:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T15:30:00;2022-05-07T15:45:00 2022-05-07T17:15:00;2022-05-07T17:30:00 2022-05-07T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Exploradôme Adresse 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Ville Vitry-sur-Seine lieuville Exploradôme Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne

Exploradôme Vitry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

Air, l’expo qui inspire Exploradôme 2022-04-26 was last modified: by Air, l’expo qui inspire Exploradôme Exploradôme 26 avril 2022 Exploradôme Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine Val-de-Marne