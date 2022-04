Air l’Expo qui Inspire à la Maison de l’Île de France Maison Île de France, 23 avril 2022, Paris.

Air l’Expo qui Inspire à la Maison de l’Île de France

du samedi 23 avril au dimanche 8 mai à Maison Île de France

Air, l’expo qui inspire ———————– Durant toute la durée des vacances scolaires de printemps, nous vous invitons à participer à l’exposition “Air, l’expo qui inspire” ! Présentée du 23 avril au 8 mai à la Maison de l’Île-de-France – Cité internationale Universitaire de Paris, cette exposition vous invitera à découvrir tous les secrets de l’air. Expériences et découvertes surprenantes ponctuent cette exposition afin de décortiquer cet élément mystérieux présent tout autour de nous : l’air. L’air se dévoile, dans cette exposition participative et ludique, accessible dès 6 ans. Jeux, expériences et découvertes surprenantes ponctuent la visite pour décortiquer cet élément mystérieux présent tout autour de nous… 6 pôles thématiques permettent au visiteur d’expérimenter, de comprendre et de réfléchir sur toutes les facettes de l’air selon 3 dimensions : scientifique, culturelle et citoyenne. Quel air est-il? Odeur, musique et poésie. L’air à l’étude. Pression, température et aérodynamisme. L’air et la vie. Respiration, poumon et énergie. C’est dans l’air. Pollution, mesure et santé. Courants d’air. Climat, atmosphère et mouvement. Dans l’air du temps. Citoyenneté, politique et engagement. Chaque pôle contient des dispositifs interactifs et pédagogiques et donne l’opportunité d’expérimenter par soi-même les phénomènes abordés. Au programme de ces 4 journées thématiques : exposition, ateliers thématiques, concert, conférence et jeu de piste sur le thème de l’air. 4 journées thématiques ———————- ### Mardi 26 avril 2022 : “Machines volantes” – 10h30 à 11h15 & 17h à 17h45 Activités de construction proposées par un·e médiateur·rice de l’Exploradôme. Entrée libre sans réservation ### Samedi 30 avril 2022 : “Météo & Climat” – 17h30 à 19h Conférence proposée à la la Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe par Marc Delmotte, Ingénieur de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Entrée libre sans réservation “Le climat se réchauffe et les derniers constats scientifiques montrent que ce réchauffement s’accélère et s’intensifie un peu partout. Quelles sont les causes de ce réchauffement. Comment varie le climat ? Comment fait-on pour étudier, comprendre et simuler le climat (notamment le climat du futur). A partir d’exemples de travaux scientifiques menés au sein du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement et au-delà, Marc Delmotte tentera de répondre à ces questions, de montrer comment comprendre le fonctionnement du système climatique pour mieux comprendre son évolution.” ### Mardi 3 Mai 2022 : “Qualité de l’air” – 14h30 à 16h Jeu de pistes dans le parc de la Cité Internationale Universitaire, proposé par l’association Vivacités. [Sur réservation](https://exploreparis.com/fr/4888-jeu-de-piste-sur-l-air-a-cite-internationale-universitaire-de-paris.html) ### Samedi 7 mai 2022 : “Son et voix” 15h à 15h30 : Présentation du chant diphonique. Démonstration tout public. Entrée libre 15h45 à 17h15 : Atelier d’initiation au chant diphonique. [Sur réservation](https://www.helloasso.com/associations/exploradome-savoir-apprendre/evenements/atelier-d-initiation-au-chant-diphonique) 17h30 à 18h30 : Concert de Mandakhjargal Daansuren. Entrée libre Interventions de l’artiste Mandakhjargal Daansuren (de l’association Routes Nomades).

Entrée libre et gratuite (certains événements sur réservation gratuite)

“Air l’Expo qui inspire” sera présentée du 23 avril au 8 mai à la Maison de l’Île-de-France – Cité internationale Universitaire de Paris. Venez découvrir gratuitement cette exposition interactive !

Maison Île de France 9D Boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Quartier du Parc-de-Montsouris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T13:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T13:00:00 2022-05-08T18:00:00