Air Legend, 10 septembre 2022 08:00, Montereau-sur-le-Jard. Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND est un événement désormais incontournable qui se déroule chaque deuxième week-end de septembre, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche, à 40 km au sud-est de Paris. Ce spectacle exceptionnel permet de voir voler des avions légendaires, qui sont rarement ou jamais vus en France. Pour l’édition 2022, les premiers jets seront à l’honneur. DANS LE CIEL Un spectacle aérien exceptionnel Dans le ciel, les spectateurs pourront admirer des avions légendaires, icônes de la Deuxième Guerre mondiale, ou jets anciens et modernes, dont certains jamais ou très rarement vus en France. SPECTACLES ET RECONSTITUTIONS​ Revivez l’atmosphère du début des années 1940 dans le Pacifique Au sol, de nombreuses animations permettront aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances, et de se divertir dans une ambiance des années 1940. ACTIVITÉS Des activités pour tous les âges ! Visitez le parc avions et rencontrez les équipages !

Essayez-vous au pilotage avec es simulateurs d’avions anciens et modernes.

Un espace vétérans permettant au public de les rencontrer et de leur rendre hommage.

Des expositions à thème en collaboration avec associations locales ou venant de l’étranger. EXPOSANTS Découvrez des exposants de qualité Des villages exposants, avec des boutiques thématiques, vous permettront de découvrir des produits variés, sur le thème de l’aviation.

