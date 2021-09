Moncontour Moncontour Côtes-d'Armor, Moncontour Air et Jib contest Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Air et Jib contest Moncontour, 18 septembre 2021, Moncontour. Air et Jib contest 2021-09-18 08:30:00 – 2021-09-18 23:00:00 Rue Dolo Etang du Lou

Moncontour Côtes d’Armor Au programme de cette journée intense en Shred :

➤ Training vendredi soir et Samedi matin pour les inscrits.

➤ Open Wakeboard Homme, Femme & U17.

➤ Prize money pour les catégories Open Homme et Femme.

➤ Soirée (Apéro, remise des prix, restauration du soir, musique)

Des tonnes de Goodies et de lots à gagner grâce à nos partenaires Slingshot Wake, Soöruz, Picture Organic Clothing, Prolimit, ALK 13, Brasserie Yamat, Brasserie Lancelot, Cozigou, Binocle Eyewear ! Inscriptions obligatoire. +33 9 72 86 25 59 Au programme de cette journée intense en Shred :

➤ Training vendredi soir et Samedi matin pour les inscrits.

➤ Open Wakeboard Homme, Femme & U17.

➤ Prize money pour les catégories Open Homme et Femme.

➤ Soirée (Apéro, remise des prix, restauration du soir, musique)

Des tonnes de Goodies et de lots à gagner grâce à nos partenaires Slingshot Wake, Soöruz, Picture Organic Clothing, Prolimit, ALK 13, Brasserie Yamat, Brasserie Lancelot, Cozigou, Binocle Eyewear ! Inscriptions obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Lieu Moncontour Adresse Rue Dolo Etang du Lou Ville Moncontour lieuville 48.35899#-2.63336