Bois-Colombes Captain Fox Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Air + élèves en concert au Captain Fox Captain Fox Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine

Air + élèves en concert au Captain Fox Captain Fox, 16 octobre 2021, Bois-Colombes. Air + élèves en concert au Captain Fox

Captain Fox, le samedi 16 octobre à 21:00

Deux musiciens passionnés de rock vous proposent un set acoustique qui navigue entre reprises dynamiques et ballades romantiques. Un concentré de tubes amenés par la voix de Thomas et la guitare d’Alex. Laissez vous emporter par AiR !

Réservation recommandée

Concert Pop/Rock Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Captain Fox Adresse 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Ville Bois-Colombes lieuville Captain Fox Bois-Colombes