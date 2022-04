“Air de jeux”, spectacle Paris2024 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Sully-sur-Loire Loiret 6 EUR

Une mise en lumière du patrimoine et des quatre nouvelles disciplines olympiques – escalade, breakdance, skateboard et surf – dans un spectacle de haute volée. (dans le cadre de Paris 2024). Par la compagnie Peregrin Spectacle “Air de jeux” chateau.sully@loiret.fr +33 2 38 36 36 86 https://www.chateausully.fr/ Spectacle « Air de Jeux »

Une mise en lumière du patrimoine et des quatre nouvelles disciplines olympiques – escalade, breakdance, skateboard et surf – dans un spectacle de haute volée. (dans le cadre de Paris 2024). Par la compagnie Peregrin

