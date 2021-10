Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret, Saint-Jean-de-Braye Air de jeux Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Air de jeux Saint-Jean-de-Braye, 6 novembre 2021, Saint-Jean-de-Braye. Air de jeux 2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 21:30:00

Saint-Jean-de-Braye Loiret Saint-Jean-de-Braye Doutes, failles, courage, détermination… Pendant ce spectacle de 45 minutes, vous serez au cœur des émotions d’un athlète de haut de niveau.

Chant, danse, skateboard, breakdance, aérien, jonglage…une rencontre explosive de 6 artistes qui vibrent autour d’une flamme commune ! Une mise en lumière des 4 disciplines inédites, escalade, breakdance, skateboard, surf au programme des Jeux Olympiques PARIS 2024. Quand le geste sportif rencontre le geste artistique… cie.peregrin@gmail.com +33 6 77 26 82 83 https://www.weezevent.com/air-de-jeux Doutes, failles, courage, détermination… Pendant ce spectacle de 45 minutes, vous serez au cœur des émotions d’un athlète de haut de niveau.

Chant, danse, skateboard, breakdance, aérien, jonglage…une rencontre explosive de 6 artistes qui vibrent autour d’une flamme commune ! Une mise en lumière des 4 disciplines inédites, escalade, breakdance, skateboard, surf au programme des Jeux Olympiques PARIS 2024. Air de jeux dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Saint-Jean-de-Braye Adresse Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville 47.91523#1.98113