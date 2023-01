Air Cooled With Attitude Meeting Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: 71200

71200 EUR Les 17 et 18 juin 2023, l’association creusotine Air Cooled With Attitude organise son premier Meeting VW – Rassemblement de passionnés de véhicules Aircooled Volkswagen: Cox, Combis et dérivés. Exposition & camping temporaire

Buvette associative

Food Truck locaux

Concerts

Animations sur place

Marché artisanal et autres professionnels en lien avec le monde automobile

Top des meilleurs véhicules du weekend Pour les véhicules, l’entrée comprend un welcome pack rempli de goodies et surprises ! aircooledwithattitude@gmail.com Rue des Pyrenées Parc des Combes Le Creusot

