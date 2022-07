Air Contest Supercross Freestyle Show Magescq, 14 août 2022, Magescq.

EUR 25 25 Un show incontournable

A deux pas des plages landaises, sur la commune de Magescq située à moins de 30 minutes d’Hossegor, c’est un show incontournable qui attend les amateurs de sensations fortes. Dans une ambiance de fête, l’incontournable pilote espagnol Edgar Torronteras ainsi que l’étoile montante belge Julien Vanstippen ont déjà répondu présents pour le show Freestyle. Côté Supercross, le multiple champion de France, champion d’Europe et dauphin de Marvin Musquin au SX de Paris 2021 en la personne de Cédric Soubeyras a confirmé sa participation. Derrière la grille, il affrontera notamment Maxime Desprey, double champion de France Supercross et Motocross 2021. Ce duo de choc ne sera pas seul et devra composer sur cette piste tracée par Cédric Lucas avec bon nombre d’outsiders prêts à en découdre. Superpôle, « whip contest », l’organisation vous réserve son plein de surprises.

Le Bud Racing Training Camp organise son premier Supercross « Air Contest » le 14 Aout 2022 !

