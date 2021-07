Air Club : KUNGS R2 Rooftop, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Marseille.

R2 I Le Rooftop & Tree of Life présentent Air CLUB • KUNGS Chaque mercredi, les meilleurs DJ du monde atterrissent sur le tarmac du R2 | Rooftop ! Attention ! Merci de bien vouloir vous enregistrer pour l’embarquement à 19h et de vous préparer aux turbulences. Mercredi 28 juillet, Air Club accueillera KUNGS à bord de la cabine du Rooftop ! Résistant à l’envahisseur, Club Azur continue à nous faire bouger & danser malgré la pandémie qui s’abat sur nous depuis plus d’un an. Pensé par Kungs et son acolyte Victor Soulisse, le Club Azur a su faire salle comble sur Zoom tous les samedis soir, pour notre plus grand bonheur ! Le 28 juillet 2021, Club Azur se matérialise au Rooftop avec aux platines : Kungs, Upsilone et Victor Flash. Et ça s’annonce incroyable L’atterrissage du vol AIR CLUB 2807 est prévu à 02h du matin heure locale. La température estimée est de 30°C à votre arrivée. Nous vous souhaitons à tous un agréable voyage. La cerise sur le gâteau : le Sunset Hour ! De 19h à 21h, nos bartenders vous OFFRE le 2ème verre —————————————————————————————— Line up: ► KUNGS ► UPSILONE ► VICTOR FLASH Préventes : [https://bit.ly/3jWTlaD](https://bit.ly/3jWTlaD) Tables / Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 – Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) Restauration sur place dans nos foodtrucks ! Sytème de CASHLESS sur place. —————————————————————————————— La fête OUI ! Mais la santé c’est mieux du coup: Pass Sanitaire QR Code OBLIGATOIRE Un barnum de test antigénique sera à votre disposition à la Pharmacie des Terrasses du Port L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. PASS SANITAIRE POUR UN ACCEDER AU ROOFTOP UN PASS SANITAIRE VOUS SERA OBLIGATOIREMENT DEMANDÉ ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ Trois documents à présenter au choix, autrement dit une de ces trois preuves suffit ; ▪ L’attestation de vaccination contre le Covid, – 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; – 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen) ; – 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la Covid. ▪ La preuve d’un test PCR négatif de moins de 48h ▪ La preuve d’un test antigénique négatif de moins de 48h COMMENT PRESENTER VOTRE PASS SANITAIRE : Les documents de preuve disposeront d’un QR code qui pourra être flashé à l’aide de l’application TousAntiCovid Verif par notre établissement. Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d’information sanitaire. En version numérique : Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées (QR code) dans le « Carnet » de l’application TousAntiCovid . En version papier avec QR-code : possibilité d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination).

A partir de 10€ en pré-vente

♫ELECTRO♫

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



