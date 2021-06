Bernières-sur-Mer UNCMT Bernières-sur-Mer, Calvados AIR BLAY AU GRAND AIR UNCMT Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

du mercredi 21 juillet au lundi 26 juillet à UNCMT 230 à 290 € suivant le quotient familial. Le tarif est amenagé pour pemettre aux familles de le financer suivant leurs moyens et est situé en-dessous du prix de revient à notre association qui en finance le reste à charge

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. UNCMT bernières sur mer Bernières-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T08:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T08:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T21:00:00

