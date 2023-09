Atelier : protéger la nature, cultiver la vie Aïoli Caganis Martigues, 27 octobre 2023, Martigues.

Atelier : protéger la nature, cultiver la vie Vendredi 27 octobre, 14h00 Aïoli Caganis Adulte : 10€ / Enfant (6-12 ans) : 8€

Suivez Christophe et Fanny à travers les champs de la ferme à la découverte des milieux naturels et semi naturels. Effectuez un voyage botanique pour en apprendre plus sur les secrets de pollinisation et de préservation de la nature.

De la graine à la fleur, participez à cet atelier de plantation pour en faire éclore toute la magie ! Vous participerez ainsi à la plantation stratégique de plantes sauvages dans les champs de légumes pour créer un environnement adapté aux abeilles et aux autres pollinisateurs. Observez ces travailleurs à l’œuvre et apprenez pourquoi leur rôle est crucial pour notre agriculture.

Vos hôtes vous accompagneront pour partager avec vous leur expertise sur la biodiversité, la symbiose entre les plantes et les insectes, et les méthodes durables de préservation de l’écosystème. A leurs côtés, vous pratiquerez une agriculture respectueuse de la nature dont le but est de minimiser les nuisibles volants tout en favorisant la croissance des cultures.

Terminez votre visite par un goûter offert spécial Halloween. Des petits gâteaux et muffins seront proposés à tous les participants faits avec les ingrédients récoltés à la ferme.

Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues.

Aïoli Caganis Aïoli Caganis, Chemin des Gides, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

atelier nature

