Tous en cuisine à la ferme Aïoli Caganis, 9 juin 2023, Martigues. Tous en cuisine à la ferme Vendredi 9 juin, 09h00 Aïoli Caganis Adulte : 14 €, Enfant (6-10 ans) : 10 € Direction les champs, pour un atelier ramassage de fruits ou de légumes, puis direction l’atelier de transformation.

Julien, ancien chef cuisinier, ayant travaillé dans des restaurants étoilés, vous apprendra les secrets de la transformation des produits. Vous participerez à un atelier cuisine à ses côtés.

Explications sur la permaculture. Vous en apprendrez plus sur le sol, les liens entre agriculture et biodiversité, les semis, les plantations, les récoltes et toutes autres activités liées au maraîchage.

Découverte d’un hôtel à insecte, d’un hôtel à reptiles, d’une mare et de tous les animaux / insectes qui vivent en harmonie avec la nature.

Déjeuner : Pique-nique fermier, avec des produits locaux.

Moment de partage et de connexion.

Vous repartirez avec un souvenir gourmand.

