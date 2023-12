THE BLUES BROTHERS AMERICAN SHOW AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse, 26 janvier 2024, Bourg En Bresse.

Ils sont huit et ne vivent que pour l’enfer du blues … alors attention au feu!Sur scène, voilà la suite du film « Les Blues Brothers ».Pendant 1h45, les Blues Brothers, Eight Killers, costumes, lunettes, chapeaux et cravates noirs chantent, dansent, font des sauts périlleux, se battent, dégainent leurs armes, explosent leurs guitares… le tout avec un humour ravageur et une énergie phénoménale ; un véritable film sur scène ! Les chansons se succèdent à un rythme effréné. Défilent ainsi les mythiques Everybody needs somebody, Sweet home Chicago, I aint got the Rock … et tous les tubes du film ainsi que de nombreux titres issus du rythm’n blues et du rock.Après l’Europe, le Canada, le Mexique et deux années de triomphe au Théâtre de Paris, à l’Olympia … le spectacle reçoit à la Scala le Trophée d’Or du meilleur concert live de l’année, ainsi que le Sound Live à Londres.Parmi nos huit gaillards, certains ont joué avec Chuck Berry, BB King, Prince … Au milieu des claviers en délire et des cuivres rugissants, ils mettent le feu et sont enragés.Préparez vos lunettes noires !

Tarif : 42.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01