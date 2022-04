Ainsophaur Release Party + Guest L’international, 17 mai 2022, Paris.

Le mardi 17 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’International Paris Tsc Records & Manic Depression Records présentent Ainsophaur.

Ainsophaur

AinSophAur est un groupe composé d’un chanteur-shaman aux accents de crooner lysergique et d’un guitariste aux riffs acides et éthérés, hérités du post-punk, du métal et du dub, accompagné d’un magnéto multipistes en guise d’orchestre. Sur scène, AinSophAur distille un rock sombre et fort, en français, sur le fil d’un rasoir qui s’aiguise de mille manières, sur des rythmiques et des arrangements mêlant électronique et tribalité, mélancolie et rage…

+ Guest

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/554951385897408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/554951385897408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Ainsophaur Release Party + Guest