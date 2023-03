Ainsi parlait Pénélope ATELIER DU PLATEAU, 31 mars 2023, PARIS.

Ainsi parlait Pénélope ATELIER DU PLATEAU. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Une femme attend un homme, Ulysse. Elle, c’est Pénélope, celle qui reste, celle qui n’est pas partie à la guerre mais qui en vit l’écho au quotidien. Aussi rusée, combattante et patiente que son époux, elle tisse les liens qui l’unissent à lui, donnant une épaisseur tangible à cette attente obsessionnelle. Sur le fil entre désir et colère, rêverie et lucidité, crainte et confiance, elle détourne le destin qui semble lui être imposé. D’une plume inspirée d’Homère, l’auteur Tino Villanueva écrit un vibrant hommage à l’amour véritable, raconté comme le furent les mythes antiques, par la parole et le chant. Sur scène, deux actrices, un musicien et un entrelacs de pelotes de laine nous embarquent dans un voyage initiatique pour immoler les démons de nos solitudes. Un spectacle de la compagnie Le Solstice d’Hiver – Mise en scène et scénographie : Magali Montoya – Lumières : Ronan Cahoreau Gallier – Regard extérieur : Jules Churin – Administration de production : Silvia Mammano Ainsi parlait Pénélope

Votre billet est ici

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

Une femme attend un homme, Ulysse. Elle, c’est Pénélope, celle qui reste, celle qui n’est pas partie à la guerre mais qui en vit l’écho au quotidien. Aussi rusée, combattante et patiente que son époux, elle tisse les liens qui l’unissent à lui, donnant une épaisseur tangible à cette attente obsessionnelle. Sur le fil entre désir et colère, rêverie et lucidité, crainte et confiance, elle détourne le destin qui semble lui être imposé. D’une plume inspirée d’Homère, l’auteur Tino Villanueva écrit un vibrant hommage à l’amour véritable, raconté comme le furent les mythes antiques, par la parole et le chant. Sur scène, deux actrices, un musicien et un entrelacs de pelotes de laine nous embarquent dans un voyage initiatique pour immoler les démons de nos solitudes.

Un spectacle de la compagnie Le Solstice d’Hiver – Mise en scène et scénographie : Magali Montoya – Lumières : Ronan Cahoreau Gallier – Regard extérieur : Jules Churin – Administration de production : Silvia Mammano

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici