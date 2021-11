Ainsi parlait Pénélope de Tino Villanueva trad. Tomás Pereira Ginet Théâtre Le Colombier Magnanville, 26 novembre 2021, Magnanville.

« C’est le palais où j’ai appris à survivre » Une femme attend un homme parti à la guerre, Ulysse. Elle, c’est Pénélope. Elle nous invite à un voyage initiatique où l’attente devient passion, persévérance, acte de résistance. Une vie avance et se tisse avec des armes miraculeuses qui auront raison du désespoir. Deux actrices, un musicien et les accents rock d’une guitare donneront de la voix à Pénélope. « Reviens-moi en lumière d’étoile distante, Ulysse » D’une plume inspirée d’Homère, Tino Villanueva nous offre une ode à la puissance de la vie et à l’amour au delà de l’épreuve. Aujourd’hui, combien d’Ulysse paient encore à la guerre un tribut ancestral ; qu’ils la fuient ou qu’elle les enrôle? Combien de Pénélope tremblent-elles encore pour des embarcations incertaines? Un manifeste pour les temps passés et présents, « L’espoir est une déesse qui veille sur moi » Une ode à la vie Mise en scène: Magali Montoya Avec Catherine Baugué, Magali Montoya et Roberto Basarte Musique, Roberto Basarte Scénographie, Ronan Cahoreau Gallier et Magali Montoya Lumière, Ronan Cahoreau Gallier Administration de production, Silvia Mammano Le texte est édité aux éditions de La Maison Rose création le 26 novembre 2021 à 20 h Le Colombier, théâtre de Magnanville Rue de la Ferme 78200 Magnanville [https://www.lecolombier.org](https://www.lecolombier.org) En automobile : Depuis l’autoroute A13, prendre la sortie 12 «Mantes-Sud» puis suivre la direction «Magnanville». Emprunter la D928 sur 2.1 km pour rejoindre le centre de Magnanville. Prendre à droite sur Rue de la Ferme et passer devant la mairie. Par le chemin de fer : depuis la gare Saint Lazare,Descendre à la gare de Mantes-la-Jolie et sortir du côté de la Gare Routière Mantes-la-Ville. Deux lignes de bus permettent de rejoindre Magnanville et les abords du Colombier. Ligne I : descendre à Mairie ou Mare Pasloue ; Ligne K : descendre à Marronniers

Le Solstice d’Hiver direction artistique Magali Montoya

Théâtre Le Colombier Magnanville rue de la ferme 78200 Magnanville Magnanville Yvelines



2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T20:50:00