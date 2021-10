Ainsi la bagarre Nouveau théâtre de Montreuil – centre dramatique national (salle Maria Casarès), 6 décembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Du 6 au 8 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi de 20h à 21h10

Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume nous emmènent dans une épopée masquée et musicale qui s’inscrit dans la tradition littéraire de l’énigme.

Ce tandem burlesque proche du clown se frotte à un fantastique surgi du banal, comme dans le cinéma de David Lynch. L’inquiétante étrangeté prend corps grâce aux masques façonnés par Loïc Nebreda qui multiplient les identités en présence, grâce aussi à la musique, celle de Clémence Jeanguillaume au synthétiseur. En prenant pour matériaux de départ certaines nouvelles de Franz Kafka, le duo imagine et compose un monde Kafkaïen où les paraboles fleurissent dans d’étroites ruelles, chuchotées de bouches balbutiantes à oreilles anxieuses. Quels seraient alors les liens entre l’histoire de la piraterie, un contrat d’assurance, la narcolepsie, la Huitième Symphonie de Chostakovitch, un requin volant et les travaux de l’anthropologue Pierre Clastre ? La comédienne et musicienne Clémence Jeanguillaume et le comédien Lionel Dray signent leur premier spectacle à quatre mains. Ce dernier, interprète dans plusieurs spectacles de Jeanne Candel, a participé à la création de Dieu et sa maman et Demi-Véronique, et signé le solo Les Dimanches de Monsieur Dézert, qu’il a interprété, en 2018.

Nouveau théâtre de Montreuil – centre dramatique national (salle Maria Casarès), 6 décembre 2021, Montreuil.

